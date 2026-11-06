Дохідність облігацій CoreWeave перевищила 16% — CNBC

У США дохідність облігацій постачальника хмарної інфраструктури для штучного інтелекту CoreWeave з погашенням у 2032 році перевищила 16%. Купон за цими паперами становить 9,625%. Це відображає посилення занепокоєння інвесторів щодо фінансування буму ШІ-інфраструктури, повідомляє CNBC.

Зростання вартості страхування боргу

За даними Deutsche Bank, п’ятирічні кредитні дефолтні свопи CoreWeave — інструменти страхування від дефолту — у четвер підскочили вище 1 289 базисних пунктів, перевищивши жовтневий пік. У п’ятницю показник знизився на 8% — приблизно до 1 155 базисних пунктів.

Вартість страхування боргу також зросла для великих технологічних компаній. За останній місяць CDS Nvidia підвищилися на 76%, Broadcom — на 49%, Amazon — на 44%. Водночас їхні показники лишаються значно нижчими, ніж у CoreWeave: спред Nvidia становив близько 139 базисних пунктів, Oracle — приблизно 298, а CoreWeave — близько 1 100.

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Ризики для дата-центрів

Ринок також враховує можливі затримки або скасування частини витрат на дата-центри через політичні перешкоди в Огайо, Техасі та Джорджії, де заплановано значну частину нових потужностей. Goldman Sachs оцінює, що мораторії можуть торкнутися 45% запланованих у США потужностей, причому значна їхня частина припадає на Техас.

Водночас фінансування ШІ-інфраструктури не зупинилося. Goldman Sachs нарахував п’ять випусків облігацій, пов’язаних зі ШІ, на $67 млрд із 29 жовтня. Загальний обсяг випуску боргових зобов’язань гіперскейлерів цього року, за оцінкою банку, сягнув $296 млрд. На наступний рік Goldman Sachs прогнозує $440 млрд такого боргу та ще $300 млрд проєктних запозичень інвестиційного й високодохідного рівнів.

Прогнози запозичень

Аналітики Bank of America очікують, що обсяг випуску боргових зобов’язань, пов’язаних зі ШІ, зросте на 31% із 2026 до 2027 року — до $685 млрд з урахуванням публічного і приватного боргу. У 2028 році вони прогнозують його скорочення на 23% — до $531 млрд. Goldman Sachs зазначив, що гіперскейлери сукупно зафіксували негативний вільний грошовий потік у третьому кварталі, оскільки капітальні витрати перевищили операційний грошовий потік.

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