У США в середу знизилися дохідності державних облігацій, оскільки інвестори очікували нових даних про інфляцію та споживчі витрати впродовж скороченого через День подяки торговельного тижня. Як повідомляє CNBC, дохідність 10-річних казначейських облігацій США зменшилася на 3 базисні пункти — до 4,8699%.

Рух дохідностей

Дохідність дворічних облігацій, яка зазвичай рухається відповідно до короткострокових рішень Федеральної резервної системи щодо ставок, знизилася більш ніж на 4 базисні пункти — до 4,6291%. Дохідність 30-річних паперів опустилася на 2 базисні пункти — до 5,2695%.

Один базисний пункт дорівнює 0,01 відсоткового пункту. Ціни на облігації та їхня дохідність рухаються у протилежних напрямках. Напередодні, у вівторок, дохідності стабілізувалися: трейдери оцінювали слабший попит на аукціоні п’ятирічних казначейських облігацій.

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Очікувані економічні показники

Інвестори очікують індексу цін на особисті споживчі витрати за жовтень — показника інфляції, якому Федеральна резервна система надає перевагу. За прогнозом економістів, опитаних Dow Jones, він має становити 0,3% у місячному вимірі.

Також мають оприлюднити дані про замовлення на товари тривалого користування американського виробництва у жовтні. Економісти прогнозують зростання на 0,2% після підвищення на 1,8% у вересні. Бюро економічного аналізу США також представить жовтневі дані про особисті доходи та витрати.

Ринок облігацій США буде закритий у четвер, у День подяки, а в п’ятницю завершить роботу о 14:00 за східним часом США.

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