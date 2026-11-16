Доходи домогосподарств Італії на людину впали на 1% — ANSA English

В Італії реальний дохід домогосподарств у розрахунку на одну особу у другому кварталі 2026 року зменшився на 1% після зростання на 0,4% у першому кварталі. Про це повідомляє ANSA English з посиланням на дані Організації економічного співробітництва та розвитку.

Вплив інфляції та соціальних виплат

В ОЕСР пов'язали зниження показника з інфляцією, яка становила 1,4%, а також зі скороченням чистих соціальних виплат.

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Динаміка в країнах ОЕСР

У середньому серед усіх країн-членів ОЕСР реальний дохід домогосподарств на одну особу в другому кварталі скоротився на 0,1%. Із 20 країн, щодо яких були доступні дані, у 12 зафіксували зростання цього показника, а у восьми — спад.

У країнах Групи семи темпи зміни реального доходу домогосподарств на особу сповільнилися: після зростання на 0,4% у першому кварталі у другому кварталі показник не змінився.

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