Документальний фільм You Can See Everything, присвячений засновниці Theranos Елізабет Голмс, зібрав у світовому прокаті 102,4 млн доларів. Це рідкісний результат для документального кіно: у США стрічка заробила 93,4 млн доларів, ще 9 млн доларів — на міжнародних ринках.

Як повідомляє Variety, A24 таємно спродюсувала фільм приблизно за 7 млн доларів. За даними видання, стрічка стала одним із найкасовіших документальних фільмів останніх років у кінотеатральному прокаті.

Старт у Великій Британії

За минулі вихідні фільм вийшов у Великій Британії та зібрав 3,2 млн доларів у 596 кінотеатрах. Це другий за величиною старт A24 у країні після Backrooms, який заробив на дебюті 5,7 млн доларів. Близько 70% британської аудиторії картини становили глядачі віком до 35 років.

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Найкасовішим міжнародним ринком наразі стали Австралія та Нова Зеландія, де фільм заробив 3,8 млн доларів.

Подальший міжнародний прокат

Стрічку також планують випустити в Мексиці, Бразилії та Аргентині 25 і 26 листопада, у Німеччині, Австрії та Гонконзі — 3 і 4 грудня. Прем'єра в Іспанії запланована на 25 грудня, у Франції — на 30 грудня, у Японії — на 12 березня. A24 займається прокатом у частині країн, а Sony розповсюджує фільм, зокрема, у Данії, Норвегії, Швеції та на Близькому Сході.

Режисерами майже тригодинної картини стали комік Нейтан Філдер і кінорежисер Ленс Оппенгайм. Світова прем'єра фільму несподівано відбулася на фестивалі Telluride, а в американський прокат він вийшов у середині жовтня, стартувавши з 15 млн доларів. Події документальної стрічки охоплюють три роки та починаються в період, коли Голмс готувалася відбувати 11-річний тюремний строк за обман інвесторів.

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