Внутрішні документи Meta свідчать, що шкільна партнерська програма Instagram у США мала не лише заявлену мету підвищити безпеку дітей в інтернеті, а й залучати нових користувачів-підлітків. Про це повідомляє Anadolu Agency, посилаючись на The Independent.

Шкільні спільноти в Instagram

Meta запустила проєкт Gryffindor у 2025 році, щоб об’єднати учнів, батьків і шкільні спільноти через Instagram. Учням пропонували зазначати належність до школи у профілях, а також планували створити каталоги учнів, щоб користувачі могли знаходити інших людей зі свого навчального закладу.

Згідно з внутрішніми документами, які отримало NPR, до вересня до програми долучилися майже 17 тисяч шкіл. Назва проєкту відсилає до Ґрифіндору — одного з чотирьох шкільних факультетів у серії книжок про Гаррі Поттера.

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Залучення нових користувачів

У Meta заявляли, що ініціатива має зробити Instagram безпечнішим для дітей, запобігати булінгу та допомагати батькам і учням стежити за шкільними подіями. Водночас внутрішні презентації компанії показують, що шкільні мережі розглядали як спосіб органічно залучати нових користувачів і спонукати наявних запрошувати інших до Instagram.

Одна з презентацій 2023 року описувала програму як можливість дати підліткам нову причину приєднатися до Instagram або побачити в ньому більше користі. Документи отримали під час процедури розкриття доказів у багаторайонному позові. У ньому стверджується, що соціальні платформи були спроєктовані так, що шкодили користувачам віком до 18 років, а компанії знали про пов’язані з продуктами ризики, проте не розкривали їх належним чином. Відповідачами у справі названі Meta, TikTok, Google та Snap.

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