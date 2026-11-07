Документи показали контракт Канади з Palantir на суму до $63 млн — CBC

Міністерство національної оборони Канади з 2020 року має контракт на програмне забезпечення Gotham американської компанії Palantir. Його спочатку оцінювали у $14 млн, а потенційна вартість може сягнути $63 млн. Документи про угоду, яку внутрішньо позначили як таку, що не підлягає публічному розголошенню, отримала Investigative Journalism Foundation, повідомляє CBC.

У відомстві заявили, що Gotham об'єднує інформацію з військових баз даних і працює у закритих засекречених мережах у захищених канадських установах. Міністерство не уточнило, які саме дані обробляє система, пославшись на міркування національної безпеки.

Побоювання щодо доступу до даних

Канадське оборонне відомство стверджує, що оцінка безпеки встановила неможливість зберігання, доступу чи обробки урядових даних, запитів, результатів або метаданих за межами Канади. Також у міністерстві заявили, що американський закон CLOUD Act не має повноважень щодо серверів, розташованих у Канаді.

Втім, юрист Баррі Епплтон, який практикує канадське та американське право, заперечив таке тлумачення. За його словами, CLOUD Act за належної юридичної процедури дозволяє американській владі вимагати від компаній США дані, що перебувають у їхньому володінні, зберіганні або під контролем, незалежно від місця зберігання.

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Дослідниця політики та засновниця PatternPulse AI Дженніфер Еванс вважає, що відомству варто розкрити більше деталей про безпекову архітектуру контракту, зокрема про ізоляцію комп'ютерів або мереж від незахищених мереж та інтернету. У Palantir заявили, що клієнти володіють даними та контролюють їх, а сама компанія не використовує, не зберігає їх для власних потреб і не передає іншим клієнтам.

Залежність від іноземних технологій

Керівниця Canadian Shield Institute Васс Беднар зазначила, що дискусія стосується також залежності Канади від іноземного постачальника критичної цифрової інфраструктури. Вона закликала Канаду інвестувати у власні технології для оборони.

Еванс назвала серед канадських альтернатив ванкуверську Caseway та компанію Anvil з Оттави, але зауважила, що вони поки не можуть зрівнятися з Palantir за масштабом і можливостями. У Франції та Німеччині в липні пообіцяли скоротити залежність від іноземних постачальників, розглядаючи національні альтернативи після припинення контрактів Palantir з їхніми розвідувальними службами.

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