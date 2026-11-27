Нові розсекречені федеральні документи США вказують, що Центральне розвідувальне управління могло застосувати вотербординг — метод імітації утоплення — до більшої кількості підозрюваних у тероризмі, ніж раніше публічно визнавало. Документи оприлюднили у відповідь на позов The New York Times за Законом про свободу інформації, повідомляє UPI.

Свідчення перекладача

Серед оприлюднених матеріалів є розповідь колишнього перекладача, який працював за контрактом із ЦРУ. У 2012 році він повідомив слідчим ФБР, що мимохідь побачив, як затриманого, названого ним «Бахіром», піддавали вотербордингу, але сам участі в цьому не брав.

Імовірно, епізод стався в таємній в’язниці на північ від Кабула в Афганістані, відомій як Salt Pit або Detention Site Cobalt. За даними The Guardian, перекладач назвав затриманого родичем Гульбуддіна Хекматіяра, колишнього прем’єр-міністра Афганістану.

Записи ЦРУ свідчать, що чоловіка на ім’я Гайрат Бахір утримували приблизно два роки, починаючи з 2002 року. Відомство також зазначало, що до нього застосовували так звані посилені методи допиту.

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Розслідування без обвинувачень

Раніше ЦРУ визнавало, що застосовувало вотербординг до трьох затриманих у таємних місцях утримання в Таїланді та Польщі. Нові матеріали походять із федерального розслідування, яке спеціальний прокурор Джон Дарем проводив у 2008–2012 роках щодо практик допитів ЦРУ та знищення відеозаписів сеансів вотербордингу.

Розслідування завершилося без кримінальних обвинувачень проти співробітників ЦРУ, а висновки Дарема досі засекречені. У 2014 році Комітет Сенату США з питань розвідки оприлюднив понад 500-сторінкове резюме свого розслідування, у якому повідомлялося про фотографію дошки для вотербордингу в афганській в’язниці.

Оприлюднені документи також свідчать, що посадовці ЦРУ побоювалися можливого кримінального переслідування та публічного розкриття записів допитів після завершення президентства Джорджа Буша. Один із посадовців у січні 2009 року сказав слідчим ФБР, що Буш давав зрозуміти: він розгляне можливість помилування працівників відомства, якщо їх переслідуватимуть через участь у програмі допитів.

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