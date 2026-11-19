У Німеччині внутрішні документи банку Deutsche Bank, за даними Der Spiegel, свідчать, що установа продовжує фінансувати нафту, газ і вугілля попри публічні заяви про сталий розвиток.

Внутрішні документи

У своєму описі розслідування Der Spiegel пише, що Deutsche Bank позиціонує себе як сталий банк, однак не припиняє фінансування викопних видів палива. Видання зазначає, що внутрішні матеріали показують, як банк обходить власні кліматичні правила.

Лазівки у правилах

За даними Der Spiegel, Deutsche Bank використовує передбачені власними правилами лазівки. Видання пов’язує ці механізми з можливістю банку й надалі фінансувати нафту, газ і вугілля.

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Матеріал оприлюднили 19 листопада 2026 року в межах серії «Inside Deutsche Bank». Його підготували Сюзанна Ґетце, Марія Майбьок, Лара Шехада, Софія Шталь, Хакан Танриверді та Ніклас Маріенгаген.

У публікації також використано фото кліматичного протесту біля штаб-квартири Deutsche Bank у Франкфурті, зроблене у 2021 році.

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