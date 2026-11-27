У Токіо долар США в п’ятницю залишався поблизу 22-місячного максимуму в умовах знижених через святкові дні обсягів торгів. Учасники ринку стежили за фондовими ринками, оскільки сумніви щодо інвестицій в акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, посилили волатильність, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Коливання індексу долара

Індекс долара, який відстежує американську валюту щодо кошика із шести інших валют, становив 103,81. На початку тижня він зріс до 104,53 — найвищого рівня з березня минулого року, однак уже наступного дня втратив це зростання. Загалом за тиждень індекс майже не змінився.

На ранніх азійських торгах долар додав 0,1% щодо японської єни — до 159,355 єни. Також він дещо зміцнився до 0,83455 швейцарського франка. Євро торгувався майже без змін на рівні 1,0964 долара, а фунт стерлінгів трохи знизився — до 1,3099 долара.

Ризикові валюти та очікування щодо ФРС

Австралійський долар, чутливий до настроїв інвесторів щодо ризикових активів, послабився до 0,6631 долара США. У середу він опускався до річного мінімуму в 0,6559 долара.

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Аналітики Mizuho зазначили, що ринки стежать за тим, чи розвернеться спадний тренд акцій компаній, пов’язаних зі ШІ. На їхню думку, відновлення таких паперів могло б підтримати австралійський долар і високодохідне мексиканське песо, тоді як новий розпродаж посилив би тиск на ці валюти.

Американську валюту підтримують очікування подальшого посилення політики Федеральної резервної системи США. За даними інструменту FedWatch від CME Group, трейдери майже не сумнівалися у підвищенні ставки на чверть відсоткового пункту 9 грудня. Вищі за очікування показники базової інфляції PCE у США за жовтень, перегляд у бік підвищення ВВП за третій квартал і дані опитування ФРС також зміцнили очікування ще одного підвищення ставки приблизно у квітні.

Від початку 2026 року індекс долара зріс приблизно на 5,7%. Стратеги NAB вважають, що долар може залишатися сильнішим довше, ніж очікувалося раніше, але через його швидке зростання простір для подальшого зміцнення обмежений.

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