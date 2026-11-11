Долар зміцнився на тлі очікувань підвищення ставки ФРС — Channel NewsAsia

У США долар зміцнився щодо більшості основних валют після даних про вищу за очікування інфляцію та жорстких заяв представників Федеральної резервної системи, які посилили очікування підвищення відсоткових ставок у грудні. Як повідомляє Channel NewsAsia, індекс долара, що відстежує його курс до кошика із шести валют, зріс на 0,2% — до 102,4 пункту, наблизившись до максимуму приблизно за два тижні.

Інфляція посилила очікування ринку

Напередодні індекс долара піднявся на 0,5% після публікації даних, які показали, що споживчі ціни у США в жовтні зросли більше, ніж очікував ринок. Вищі витрати на продукти харчування та проживання спричинили третій поспіль місяць, коли інфляційні показники перевершили прогнози.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери повністю закладали в котирування підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні. Дані LSEG також свідчили, що учасники ринку оцінювали невелику ймовірність підвищення одразу на 50 базисних пунктів наступного місяця та очікували сукупного посилення монетарної політики приблизно на 75 базисних пунктів до вересня наступного року.

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Реакція інших валют

Євро незначно знизився до 1,114 долара після падіння більш ніж на 0,5% днем раніше. Опубліковані в середу дані підтвердили уповільнення інфляції в Німеччині до 2,8% у жовтні.

Фунт стерлінгів втратив 0,2% і торгувався поблизу найнижчого рівня приблизно за два тижні, тоді як швейцарський франк ослаб на 0,4% до двотижневого мінімуму. Японська єна подешевшала на 0,1% і короткочасно досягла найнижчого рівня за сім тижнів, наблизившись до позначки 160 єн за долар.

Австралійський долар став єдиною валютою групи G10, яка зміцнилася щодо американської, додавши 0,1% після семимісячного мінімуму. Goldman Sachs після інфляційних даних почав очікувати підвищення ставки ФРС у грудні та березні, а Deutsche Bank прогнозує підвищення в грудні, січні й березні.

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