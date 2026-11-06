Долар зріс на тлі розпродажу акцій ШІ в Азії — Channel NewsAsia

У Лондоні, Велика Британія, у п’ятницю долар США зміцнився щодо більшості провідних валют на тлі глобального розпродажу акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Ринки також очікували на звіт США щодо зайнятості поза сільським господарством, повідомляє Channel NewsAsia.

Технологічні фондові ринки Азії істотно знизилися, а продажі акцій поширилися на Європу. Напередодні акції США зазнали найбільшого падіння з квітня 2025 року. Інвестори очікували, що значний успіх Демократичної партії на проміжних виборах у США може посилити контроль за індустрією штучного інтелекту й обмежити будівництво дата-центрів.

Курси основних валют

Євро подешевшав щодо долара на 0,4% — до 1,1171 долара. Фунт стерлінгів утратив майже 0,5% і торгувався на рівні 1,338 долара. Американська валюта також зміцнилася на 0,4% щодо японської єни — до 158,2 єни за долар — та на 0,2% щодо швейцарського франка, до 0,8179 франка.

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Найбільших втрат серед валют розвинених країн зазнали австралійський і новозеландський долари, які трейдери пов’язують із динамікою глобального зростання та фондових ринків. Австралійський долар знизився на 0,76%, до 0,6875 долара США, а новозеландський — на 0,8%, до 0,5546 долара.

Попит на казначейські папери США

За оцінкою аналітиків, ринкова турбулентність спрямувала інвесторів до американських казначейських облігацій та короткострокових паперів. Нічний перехід до захисних активів знизив дохідність дворічних казначейських облігацій США приблизно на 10 базисних пунктів — до найнижчого рівня з 10 вересня. Дохідність десятирічних паперів зменшилася майже на 6 базисних пунктів.

На початку європейської торгівлі в п’ятницю дохідності десятирічних і дворічних облігацій становили відповідно 4,84% та 4,48%. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття у США за тиждень скоротилася на 6 тисяч — до 189 тисяч, що нижче за прогноз опитаних Reuters економістів у 196 тисяч. Ф’ючерси на ставку ФРС знизили оцінку ймовірності її підвищення на 25 базисних пунктів у грудні приблизно до 65% — з понад 80% у середу.

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