Долар зростав п’яту сесію поспіль на тлі очікувань щодо ФРС — Anadolu Agency

Долар США у понеділок зростав п’яту торговельну сесію поспіль на тлі посилення очікувань щодо подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою. Індекс долара, який відстежує його курс щодо кошика основних валют, додав 0,1% — до 103,47 пункту, найвищого рівня з квітня 2025 року. Станом на 06:30 за Гринвічем показник становив близько 103,44 пункту.

Очікування щодо ставки ФРС

Зміцненню американської валюти сприяли жорсткі заяви представників ФРС та вищі за очікування дані щодо інфляції у США за жовтень. Споживчі ціни зросли на 0,4% у місячному вимірі, тоді як прогноз передбачав підвищення на 0,3%.

Минулого тижня член Ради керуючих ФРС Крістофер Воллер підтримав принаймні підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні. За його словами, регулятору також слід розглянути збільшення на 50 базисних пунктів, якщо базовий ціновий тиск зберігатиметься, повідомляє Anadolu Agency.

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Єна біля двомісячних мінімумів

Японська єна залишалася поблизу двомісячних мінімумів після несподіваного скорочення ВВП Японії у третьому кварталі. Під час ранніх азійських торгів за долар давали близько 159,72 єни, а за євро — 176,03 єни. Станом на 06:30 за Гринвічем курс долара становив приблизно 159,57 єни.

За офіційними даними, у липні—вересні економіка Японії скоротилася на 0,1% у річному вимірі. Це стало першим спадом за рік і виявилося гіршим за очікуване зростання на 0,3%. У квартальному вимірі ВВП не змінився, хоча ринок очікував зростання на 0,1%; у другому кварталі показник збільшився на 0,4%.

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