Доманський заявив про вплив вет президента на фінанси Польщі — Polsat News

У Польщі міністр фінансів Анджей Доманський заявив, що рейтингові агентства дедалі чіткіше вказують на президентські вето як на одне з джерел проблем зі зміцненням державних фінансів. Про це він сказав в ефірі програми «Graffiti», повідомляє Polsat News.

Коментар міністра

Доманський коментував останнє зниження рейтингових оцінок Польщі. За його словами, агентство Fitch також згадувало президентські вето у контексті труднощів зі зміцненням фінансів держави.

Міністр послався і на звіт S&P. Як стверджує Доманський, агентство зазначило, що уряд Дональда Туска стикається з обмеженнями у реалізації планів зі зміцнення державних фінансів через вето президента. Він назвав це серйозним сигналом попередження для президентського табору.

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Дефіцит і оборона

На думку Доманського, постійне ветування законів, спрямованих на зміцнення державних фінансів, не відповідає інтересам Польщі та її громадян.

Ведучий програми Марцін Фійолек зауважив, що рейтингові агентства у своїх оцінках звертають увагу на дефіцит, державний борг і вартість його обслуговування. За наведеними ним оцінками, у 2029 році відсоткові платежі можуть сягнути 8% публічних видатків.

У відповідь Доманський наголосив, що витрати на безпеку й оборону є пріоритетом. Він нагадав, що Польща витрачає на оборону 5% ВВП.

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