Домашнє насильство коштує Естонії щонайменше €273 млн на рік — ERR News

Домашнє насильство в Естонії завдає суспільству щонайменше 273 млн євро збитків щороку — майже втричі більше, ніж 94 млн євро, пов’язані лише з випадками, про які повідомили поліції. Таку оцінку в дослідженні навів Центр прогнозування, повідомляє ERR News.

Більшість випадків не повідомляють поліції

Експерт Центру прогнозування Каупо Коппель заявив, що близько 80% випадків домашнього насильства не повідомляють поліції. За його словами, через це витрати організацій, які безпосередньо реагують на наслідки насильства, становлять лише невелику частину загальних втрат для суспільства.

Найбільшу частку становить фізична та психологічна шкода потерпілим: з урахуванням випадків, про які не повідомили поліції, її оцінили у 122 млн євро на рік. Витрати на медичну допомогу сягають 59 млн євро, з яких 49 млн євро припадають безпосередньо на лікування. Ще 38 млн євро пов’язані зі зниженням продуктивності праці та іншими економічними втратами.

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Витрати державних установ

Естонський фонд медичного страхування торік поніс 13,6 млн євро витрат, пов’язаних із домашнім насильством. Рада соціального страхування та її установи витратили 11,8 млн євро. Щороку ще 3,6 млн євро спрямовують на послуги, що безпосередньо стосуються домашнього насильства, зокрема підтримку потерпілих, центри допомоги та запобігання насильству.

Коппель вважає, що раннє виявлення домашнього насильства та запобігання його повторенню могли б зменшити як страждання людей, так і витрати систем охорони здоров’я, соціального захисту та ринку праці Естонії.

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