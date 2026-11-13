Дональд Трамп-молодший вийшов із Kalshi після інвестицій у Polymarket — Ars Technica

У США Дональд Трамп-молодший припинив виконувати обов’язки стратегічного радника платформи прогнозних ринків Kalshi після значної інвестиції його венчурної компанії 1789 Capital у конкурента Polymarket. Як повідомляє Ars Technica, сторони домовилися завершити співпрацю через вкладення 1789 Capital у конкуруючу компанію.

У Kalshi заявили, що вдячні Трампу-молодшому за допомогу в просуванні платформи серед клієнтів. Речник компанії зазначив, що обговорення його ролі почалися ще в серпні, коли стало відомо про інвестиції 1789 Capital у Polymarket. У Kalshi визнали, що одночасне консультування двох конкурентів у секторі, який розвивається, ускладнювало ситуацію для обох сторін.

Інтереси в двох платформах

Трамп-молодший є партнером 1789 Capital і радником Polymarket. Про інвестицію його фірми в Polymarket на 300 млн доларів повідомляли у серпні 2026 року; вона доповнила менше вкладення, здійснене у серпні 2025 року.

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Водночас він може зберігати фінансовий інтерес у Kalshi. За даними Financial Times, після призначення стратегічним радником на початку 2025 року Трамп-молодший отримав частку в компанії вартістю приблизно 300 тис. доларів. Kalshi оголосила про його призначення 13 січня 2025 року — більш ніж через два місяці після президентських виборів у США та за тиждень до другої інавгурації Дональда Трампа.

Регуляторні суперечки

Генеральний директор Kalshi Тарек Мансур раніше заявляв, що роль Трампа-молодшого стосувалася маркетингу та пояснення механізму прогнозних ринків, а не регуляторних питань. Адміністрація президента США підтримувала розвиток таких ринків через підхід Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США, яка також подавала позови проти штатів, що намагалися регулювати діяльність платформ суворіше.

Генеральні прокурори низки штатів звинувачують Kalshi в організації незаконних азартних ігор. Компанія наполягає, що її ставки є контрактами на події, які підлягають виключно федеральному регулюванню. Сенатори Елізабет Воррен і Джефф Мерклі у листі до юрисконсульта Білого дому висловили занепокоєння через фінансові інтереси родини Трампів у Kalshi та Polymarket.

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