Dongfeng Nissan відкрила замовлення на NX7 із запасом ходу 320 км — Electrek

У Китаї Dongfeng Nissan відкрила попереднє замовлення на підключуваний гібридний кросовер NX7, для якого заявлено до 320 км пробігу виключно на електротязі. Автомобіль має літій-залізо-фосфатну батарею ємністю близько 40 кВт·год, а стартова ціна становить 129 900 юанів, або приблизно 19 400 доларів. Про це повідомляє Electrek.

Характеристики силової установки

NX7 оснащений 1,5-літровим атмосферним двигуном внутрішнього згоряння потужністю 98 к. с. та електромотором на 228 к. с. За повністю зарядженої батареї й заповненого паливного бака сукупний запас ходу кросовера, за заявою виробника, може сягати 1666 км.

У матеріалі зазначається, що Dongfeng має патенти на гібридну систему з кількома режимами роботи: послідовним і паралельним гібридними режимами, прямим приводом від двигуна та генерацією електроенергії. Водночас конкретна конфігурація, яку використають у серійному NX7, не уточнюється.

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Оснащення кросовера

Кросовер отримав 17,3-дюймовий центральний дисплей і цифрову панель приладів. У дорожчих комплектаціях передбачено 55-дюймовий проєкційний дисплей із функціями доповненої реальності, процесор Qualcomm Snapdragon 8295P та операційну систему Nissan OS 3.0 з голосовим помічником, розробленим із iFlytek.

Серед опцій старших версій — сидіння з датчиками та повітряними подушками, підігрівом, вентиляцією і 12-точковим масажем, а також бортовий холодильник. Nissan також заявляє про систему зниження проявів заколисування. Серійну версію NX7 уперше покажуть публіці на автосалоні в Гуанчжоу пізніше цього місяця.

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