Донька президента Кенії Вільяма Руто одружилася в Танзанії — Nation Kenya

Донька президента Кенії Вільяма Руто Шарлін Руто 6 листопада 2026 року вийшла заміж за танзанійського підприємця Ісаю Юнге. Весілля відбулося в пляжному готелі Malaika Beach Hotel у місті Мванза, Танзанія.

Як повідомляє Nation Kenya, на церемонії були присутні президент Кенії Вільям Руто, перша леді Рейчел Руто, друзі глави держави та інші гості. Весілля провели в регіоні, звідки походить наречений.

Традиційна церемонія відбулася в серпні

Шлюб став наступним етапом у стосунках пари після традиційної церемонії заручин Koito ak chaik, яку провели в серпні на фермі родини Руто Intonna Heritage Farm у Кілгорісі, окрузі Нарок у Кенії. На події зібралися родичі, друзі та політичні діячі з Кенії й Танзанії.

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Перед весіллям Шарлін Руто публікувала у соцмережах фото з дівич-вечора, оформленого в білому та фіолетовому кольорах. У дописі вона подякувала жінкам, із якими ділила різні етапи життя, за святкування її нового життєвого періоду.

Гостей доправили до Мванзи спеціально організованим літаком

За даними видання, гості ділилися фото й відео зі спеціально організованого літака до Танзанії. На підголівниках крісел були нанесені ініціали молодят, їхні імена, дата весілля та назва місця призначення. Напередодні святкування до Мванзи прибув і президент Руто.

5 листопада Шарлін Руто також оприлюднила фотографії пари з фотосесії під назвою «Joyfully Ever After». На знімках вона позувала у білій сукні та мереживній фаті, зокрема біля світло-зеленого вінтажного кабріолета.

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