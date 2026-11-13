Донька стрільця у Флоріаті попросила вибачення за дії батька — ABC News Australia

В Австралії донька Марка Бомбари Аріель виступила на коронерському розслідуванні щодо загибелі Дженніфер Петельчиц та її 18-річної доньки Ґретл у передмісті Перта Флоріат. Вона попросила вибачення за дії батька та назвала його людиною, яка прагнула контролю й помсти, повідомляє ABC News.

Стрілянина у Флоріаті

У травні 2024 року Марк Бомбара увірвався до будинку 59-річної Дженніфер Петельчиц та її доньки Ґретл, розшукуючи дружину Ровену, з якою жив окремо. Він застрелив обох жінок, а потім вчинив самогубство.

Аріель Бомбара назвала батька підступним і безжальним маніпулятором. За її словами, не знайшовши Ровену, він вирішив убити її найкращу подругу як покарання. Вона також заявила, що батько ставився до матері як до своєї власності.

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Попередження поліції

Аріель Бомбара повідомила, що щонайменше чотири рази намагалася попередити поліцію про реальну й невідкладну загрозу з боку батька та про його доступ до вогнепальної зброї. Це відбувалося за кілька тижнів до вбивства, коли вона допомогла матері залишити сімейний будинок.

Внутрішня перевірка поліції встановила, що належних заходів не вжили. Після цього щодо восьми поліцейських застосували дисциплінарні заходи. Під час слухань Аріель звернулася до Лісл Петельчиц, доньки Дженніфер і сестри Ґретл, та попросила вибачення, наголосивши, що її мати й сестра не заслуговували на смерть.

Ровена Бомбара вперше публічно виступила після трагедії. Вона сказала, що тяжко переживає загибель найкращої подруги та її доньки, а також пояснила, що через страх перед чоловіком навмисно не зупинялася в будинку Дженніфер. Висновки коронерського розслідування очікують наступного року.

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