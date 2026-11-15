Дописи прем’єрки Такаїті в X не вважають адміністративними записами — The Japan Times

У Японії дописи прем’єр-міністерки Санае Такаїті в соціальній мережі X з її особистого акаунта не вважаються адміністративними записами, заявив уряд. Такаїті активно використовує платформу, раніше відому як Twitter, для комунікації від імені уряду, повідомляє The Japan Times.

Дописи не зобов’язані зберігати

За позицією уряду, публікації з особистого облікового запису глави уряду не підпадають під дію Закону про управління публічними записами та архівами. Йдеться саме про особистий акаунт прем’єр-міністерки. Жодна правова норма не вимагає зберігати ці дописи.

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Критики застерігають, що через це публікації прем’єр-міністерки можуть бути недоступними для подальшої перевірки.

Понад два дописи щодня

Від початку роботи адміністрації Такаїті у жовтні 2025 року до 12 жовтня 2026 року вона опублікувала в X 843 дописи. У середньому це понад дві публікації на день — незвично високий показник порівняно з її попередниками, зазначає видання.

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