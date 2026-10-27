Спеціальна доповідачка ООН Франческа Альбанезе заявила, що напади на журналістів у секторі Гази є навмисною спробою приховати злочини, а за вбивства журналістів там, за її словами, панує безкарність. Про це вона сказала під час віртуального брифінгу, повідомляє Anadolu Agency.

Заяви про атаки на медіа

Альбанезе назвала події в секторі Гази не випадковістю, а навмисними діями. Вона використала термін «media side», пояснивши його як системне руйнування суспільної функції медіа. За її словами, систематичні атаки на медіа є складовою злочину, який вона назвала геноцидом у Газі.

Відповідаючи на запитання про розслідування вбивства 2022 року палестино-американської журналістки Ширін Абу Акле, доповідачка сказала, що жодного розвитку справи не сталося. Вона заявила про безкарність не лише з боку Ізраїлю, а й з боку США.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклик до національних судів

Альбанезе також сказала, що навіть якщо Ізраїль має право на самооборону за міжнародним правом, він не може заявляти право вести війну проти Гази. Вона закликала активізувати національні суди для кримінального переслідування.

За її словами, перевірці можуть підлягати громадяни Франції, Великої Британії, США та Бельгії, які служили в ізраїльській армії. Альбанезе наголосила, що такі дії не можна відкладати. Вона також звернула увагу на відсутність багатьох медіа із західних країн, зокрема традиційних видань, і припустила, що це могло бути жестом солідарності з редакціями, названими у її доповіді.

Читай нас у