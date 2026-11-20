Дощ не дав пілотам Формули-1 показати час у Лас-Вегасі — Channel NewsAsia
У Лас-Вегасі, США, жоден пілот не встановив часу кола під час першого тренування перед Гран-прі Лас-Вегаса Формули-1. Сильний дощ, стояча вода на трасі та низька температура змусили команди уникати ризику, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.
Пілоти переважно залишалися в боксах
Сесія на міській трасі Las Vegas Strip Circuit минула без активних виїздів: гонщики здебільшого залишалися в гаражах через калюжі та слизьке покриття. Особливе занепокоєння викликало велике скупчення води в 12-му повороті.
Наприкінці сесії пілот Alpine Франко Колапінто потрапив в аквапланування та ледь не втратив контроль над болідом, однак уникнув зіткнення з бар'єрами.
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Холод ускладнив роботу шин
Низька температура ускладнювала прогрів шин. Чинний переможець Гран-прі Лас-Вегаса Макс Ферстаппен із Red Bull по радіозв'язку порівняв покриття з льодовою ковзанкою.
За прогнозом, кваліфікація в п'ятницю та нічна гонка в суботу мали пройти за сухої погоди. Тому команди не бачили значної користі у виїздах за умов, які, ймовірно, не повторяться протягом решти гоночного вікенду. Друге тренування було заплановане на пізніше в четвер.