У Лас-Вегасі, США, жоден пілот не встановив часу кола під час першого тренування перед Гран-прі Лас-Вегаса Формули-1. Сильний дощ, стояча вода на трасі та низька температура змусили команди уникати ризику, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Пілоти переважно залишалися в боксах

Сесія на міській трасі Las Vegas Strip Circuit минула без активних виїздів: гонщики здебільшого залишалися в гаражах через калюжі та слизьке покриття. Особливе занепокоєння викликало велике скупчення води в 12-му повороті.

Наприкінці сесії пілот Alpine Франко Колапінто потрапив в аквапланування та ледь не втратив контроль над болідом, однак уникнув зіткнення з бар'єрами.

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Холод ускладнив роботу шин

Низька температура ускладнювала прогрів шин. Чинний переможець Гран-прі Лас-Вегаса Макс Ферстаппен із Red Bull по радіозв'язку порівняв покриття з льодовою ковзанкою.

За прогнозом, кваліфікація в п'ятницю та нічна гонка в суботу мали пройти за сухої погоди. Тому команди не бачили значної користі у виїздах за умов, які, ймовірно, не повторяться протягом решти гоночного вікенду. Друге тренування було заплановане на пізніше в четвер.

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