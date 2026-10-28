Дощ поліпшив видимість в Індонезії, але пожежі тривають — Channel NewsAsia

В Індонезії два дні дощів поліпшили якість повітря й видимість у районах, які місяцями потерпали від лісових і земельних пожеж. Водночас вогонь ще не ліквідували повністю, а авіасполучення в провінції Центральний Калімантан досі порушене, повідомляє Channel NewsAsia.

Дощі пройшли в неділю, 25 жовтня, та в понеділок. У деяких районах Центрального Калімантану видимість зросла до 3–6 км, тоді як у період найсильнішого задимлення вона скорочувалася до 50 метрів. Індонезійське агентство метеорології, кліматології та геофізики також зафіксувало істотне скорочення кількості осередків загоряння в Південній Суматрі та Західному Калімантані, хоча частина з них зберігається, зокрема в окрузі Кетапанг.

Посів хмар і боротьба з вогнем

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих BNPB 27 жовтня виконало 14 польотів для посіву хмар над Центральним Калімантаном і Південною Суматрою. Для стимулювання опадів у хмари розпорошили 22 800 кг солі.

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За даними BNPB, до гасіння залучили 51 057 людей у Центральному та Західному Калімантані, Південному Калімантані й Південній Суматрі. Операції тривали приблизно на 1 500 гектарах: близько 1 140 га — у Центральному Калімантані, 391 га — у Західному Калімантані, 35 га — у Південному Калімантані та 23 га — у Південній Суматрі.

Речник BNPB Бертон Панджаїтан наголосив, що кількох дощів недостатньо для гасіння підземних торф’яних пожеж, адже жар може зберігатися під поверхнею. За його словами, для запобігання повторним займанням торфовища потрібно ретельно наситити водою. Влада також розглядає застосування сухого льоду для поліпшення видимості, що може допомогти відновити авіаційні операції з гасіння там, де літакам заважає густий дим.

Робота аеропорту обмежена

Через задимлення в аеропорту Тжілік Рівут у Палангкараї, столиці Центрального Калімантану, польоти були призупинені з минулого тижня. Після дощів видимість там зросла приблизно до 3 км. Авіакомпанія Garuda Indonesia вирішила відновити рейси між Джакартою та Палангкараєю 29–31 жовтня, а у зворотному напрямку — 30 і 31 жовтня. Метеорологи очікували дощі до кінця тижня та початок сезону дощів на початку листопада.

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