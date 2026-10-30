Дощі в Індонезії мають послабити смог у сусідніх країнах — The Japan Times

В Індонезії в листопаді очікують стабільніші дощі, які можуть полегшити боротьбу з лісовими та земельними пожежами й послабити токсичний смог, що протягом кількох тижнів поширюється до Сінгапуру та Малайзії. Водночас сильніші опади в районах Калімантану, де зосереджена більшість осередків пожеж, прогнозують не раніше початку грудня.

За даними The Japan Times, останніми днями кількість опадів в Індонезії зросла, що допомогло відновити вологість ґрунту після кількох місяців сильної посухи, пов’язаної з Ель-Ніньйо. Від червня країна отримала менш ніж чверть звичного обсягу опадів, повідомляє Atmospheric G2.

Тисячі осередків займання

Платформа SiPongi при міністерстві лісового господарства Індонезії зафіксувала майже 13 500 гарячих точок по країні цього місяця. Це найбільший показник для жовтня з 2015 року. Суха погода ускладнила боротьбу з вогнем, який часто пов’язують із практикою випалювання земель для сільського господарства.

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Смог від пожеж огортав місцеві міста та поширювався до сусідніх країн. Через забруднення повітря закривали школи, а попит на очищувачі повітря зріс. Міністр закордонних справ Сінгапуру цього тижня відвідав Джакарту, а дві країни домовилися створити спільну робочу групу з питань лісових пожеж. У Сінгапурі також заявили про можливі юридичні кроки проти компаній, які підозрюють у незаконному випалюванні.

Прогноз на грудень

Метеорологічна служба Індонезії BMKG повідомила про вищу ймовірність того, що в частинах Південної Суматри, Центрального та Південного Калімантану місячний обсяг опадів у грудні перевищить 300 міліметрів. За прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, опади мають посилитися в перший тиждень грудня.

Водночас фахівці компанії Ignitia застерігають, що дим від тривалих пожеж може сам зменшувати кількість опадів: смог блокує сонячне випромінювання та перешкоджає конвективним процесам, які формують зливи й грози. Наскільки дощі зможуть загасити чинні пожежі, особливо на торфовищах, залежатиме від того, чи регулярно вони випадатимуть у постраждалих районах.

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