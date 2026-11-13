Дослід на мишах пов’язав певні кето-дієти із запаленням — ScienceAlert

Експеримент на мишах показав, що склад жирів у кетогенній дієті може впливати на запальні процеси в організмі. Раціон із вищою часткою довголанцюгових насичених жирних кислот пов’язали з мітохондріальним стресом та накопиченням прозапальних макрофагів у кількох органах, повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження в журналі Science Advances.

Порівняли два варіанти кето-раціону

Дослідники протягом 21 дня годували мишей одним із двох кетогенних раціонів або звичайним кормом для порівняння. Один кето-раціон містив Crisco — кулінарний жир на основі пальмової олії, у якому близько 26% становили довголанцюгові насичені жирні кислоти. Інший був заснований на кокосовій олії та мав подібний вміст жиру, проте лише 12% довголанцюгових насичених жирних кислот.

У мишей, які отримували раціон із Crisco, виявили значно більше прозапальних макрофагів у серці, нирках, печінці, мозку та білій жировій тканині. Натомість показники запальних маркерів у тварин на кето-дієті з кокосовою олією були ближчими до показників групи зі звичайним раціоном.

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Результати поки стосуються лише тварин

Автори припускають, що прозапальна дія довголанцюгових насичених жирних кислот може виникати після досягнення певного порогу їхнього надходження. За їхніми даними, запальні наслідки кето-дієти можуть бути пов’язані не з самим метаболізмом кетонів, а зі складом раціону, доступністю жирних кислот і реакціями окремих типів клітин.

Науковці також вивчають, чи можна адаптувати кетогенні дієти для впливу на мікрооточення пухлин і потенційного поліпшення результатів імунотерапії раку. Водночас наявні дані переважно отримано в дослідах на тваринах. Систематичний огляд 2021 року не виявив доказів, що кетогенна дієта впливає на протипухлинний ефект або загальну виживаність пацієнтів із раком. Для подальшого вивчення цього питання розпочали клінічне випробування в University of Texas Health Science Center, яке також планують відкрити в University of Cincinnati.

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