Дослідник оприлюднив SignDrop для підвищення привілеїв у Windows — Ars Technica

Дослідник із кібербезпеки під псевдонімом Nightmare Eclipse оприлюднив уразливість нульового дня SignDrop у Windows. Вона може дозволити локальному користувачу зі звичайними правами отримати привілеї рівня System на окремих версіях операційної системи, повідомляє Ars Technica.

Як працює SignDrop

Уразливість пов'язана з Common Log File System — службою Windows для ведення журналів, якою можуть користуватися програми в режимі користувача та режимі ядра. Атака використовує взаємодію цієї служби, Microsoft Defender і механізмів контролю доступу до файлів у Windows.

За описом видання, зловмисник може змусити привілейований процес, зокрема Windows Defender, відкрити спеціально сформований контейнер CLFS. Для цього застосовується легітимна функція Defender для обробки оновлень антивірусних сигнатур. Маніпуляції символічними посиланнями Windows Object Manager дають змогу створити пов'язаний файл у контексті антивірусного рушія з правами System.

Якщо файл автентифікації відсутній, CLFS створює його з правами System процесу Defender. Водночас служба призначає новому файлу список контролю доступу оригінального файла, що може дати атакувальнику доступ до файла, створеного з привілеями System, і використати це для підвищення прав.

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Які версії можуть бути вразливими

Nightmare Eclipse заявив, що експлойт працює у Windows 11 26H2, експериментальній Windows 11 26H2 та експериментальній Windows Server 2025. Дослідник Вілл Дорман повідомив Ars Technica, що відтворив експлойт, однак не на всіх версіях Windows 11.

За словами Дормана, для атаки, імовірно, потрібна система з Windows 26H2, яка існує понад 90 днів: нової системи з цією версією та встановленими оновленнями може бути недостатньо. Він також зазначив, що вразливість можлива, якщо значення параметра Mode в розділі автентифікації CLFS дорівнює 0 або 1. Серед багатьох перевірених ним машин цим умовам відповідала лише одна.

SignDrop пов'язують із механізмом захисту CLFS, який Microsoft запровадила в жовтні 2025 року для протидії експлуатації інших уразливостей цієї служби. Представники Microsoft не відповіли на запит видання про коментар.

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