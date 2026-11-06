Дослідник заявив про список із 100 тисяч фраз без автодоповнення в iOS — Dawn

У Сан-Франциско, США, незалежний дослідник Дерік Кауффман заявив, що виявив у iOS прихований багатомовний список слів і фраз, які клавіатура iPhone здебільшого не пропонує через автодоповнення або не вводить свайпом. За його консервативною оцінкою, перелік містить близько 100 тисяч позицій без урахування китайських ієрогліфів, повідомляє Dawn.

Йдеться не про повну заборону: користувачі все ще можуть вручну набирати такі слова у повідомленнях та електронних листах. Apple повідомила, що користувачі можуть вводити конкретні слова й фрази самостійно та перевизначати рекомендації предиктивного введення. Компанія не прокоментувала безпосередньо розмір і склад переліку, а також причини додавання до нього окремих політичних висловів.

Політичні та чутливі вислови

За словами Кауффмана, більшість позначених у списку позицій пов’язані з ненормативною лексикою, образами, наркотиками, сексом або насильством. Водночас серед них є політично чутливі фрази, зокрема «dictator Trump», «sleepy Joe», «right wing conspiracy», «Tibetan independence» та «United Ireland».

Дослідник також навів приклади для інших мов. За його даними, клавіатура гінді не дозволяє вводити свайпом фрази «Modi braggart» та «Rahul is Pappu», французька клавіатура — вислів «імміграція надто висока», а івритська — «occupied territories». Кауффман стверджує, що подібні переліки є для всіх основних мов.

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Перевірка на iPhone

Кауффман розповів, що звернув увагу на проблему у вересні: свайп-введення працювало гірше для деяких словосполучень, зокрема «bad boy» і «white man», але не для «bad girl» або «black man». Для пошуку причини він використав OpenAI Codex та Claude Code і, за його словами, знайшов перелік у системних даних Apple.

Reuters протестувало частину наведених дослідником фраз на iPhone. Агентство встановило, що їх було складно ввести свайпом або вони не з’являлися серед пропозицій автодоповнення. Зокрема, спроба ввести «United Ireland» часто давала варіант «United Iceland», а «white man» — «white mean».

Apple заявила, що її клавіатура налаштована так, аби не пропонувати вислови, які можуть бути недоречними або образливими. Водночас компанія не уточнила, чому до списку потрапили окремі політичні формулювання.

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