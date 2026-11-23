Дослідники з Університету Піттсбурга та чиказької компанії SeQure підрахували, що близько 42 млн ETH вартістю приблизно $72 млрд зберігаються у гаманцях із розкритими публічними ключами. Як пише CoinDesk, ці активи можуть стати вразливими, якщо з’являться квантові комп’ютери, достатньо потужні для обчислення приватних ключів.

За даними дослідників, жодна публічно відома квантова машина наразі не здатна виконати таке завдання. Після відправлення ETH у мережі Ethereum залишається цифровий підпис, за яким можна визначити публічний ключ адреси. Достатньо потужний квантовий комп’ютер теоретично міг би використати цей ключ для відновлення приватного ключа, потрібного для керування коштами.

Понад половина ETH поза стейкінгом

За підрахунками команди, 42 млн ETH становлять майже 55% ефіру, врахованого поза стейкінгом. Окремо дослідники встановили, що 61% ETH у стейкінгу після виведення надходитиме на гаманці з уже розкритими публічними ключами.

Для переходу на стійкіші до квантових загроз ключі автори запропонували два етапи. На першому власники могли б за допомогою чинного ключа зареєструвати новий — за припущеннями дослідження, приблизно за $1 з облікового запису. На другому етапі пропонується вимкнути старі підписи, через що гаманці, які й надалі від них залежать, будуть заморожені.

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Відновлення може тривати місяці

Власники заморожених гаманців могли б відновити доступ, довівши наявність резервних слів без їх розкриття. Такий механізм також передбачає один рік для оскарження шахрайської реєстрації. Під час випробувань створення такого доказу займало близько двох хвилин на ноутбуці.

Команда оцінила, що 4,45 млн гаманців із балансом щонайменше 0,1 ETH могли б завчасно зареєструвати нові ключі за 29 днів. Якщо всі власники чекатимуть на відновлення доступу та матимуть сумісні резервні копії, процес може тривати 235 днів навіть за одночасної обробки чотирьох гаманців. Дослідники також не знайшли публічно задокументованих резервних копій, сумісних із цим методом, серед 25 криптобірж, чиї системи зберігання активів вони переглянули.

Розробники Ethereum розглядають квантовий захист у межах запланованого оновлення Hegotá. Дослідник Ethereum Foundation Ансгар Дітріхс 19 листопада представив розробникам п’ять варіантів, серед яких був окремий сценарій, присвячений захисту від квантових загроз.

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