Дослідники ICFO підвищили ефективність органічного фотоелемента на 0,85% — Engadget

Дослідники Інституту фотонних наук ICFO розробили підхід до конструкції сонячних елементів, що дає змогу зменшити втрати енергії через повторне випромінювання світла. Як повідомляє Engadget, експериментальна конструкція органічного фотоелемента підвищила його ефективність приблизно на 0,85%.

Втрати через випромінювання світла

Сонячні панелі зазвичай містять напівпровідниковий матеріал, найчастіше кристалічний кремній. Під дією сонячного світла він вивільняє електрони та створює електричний струм. Частина отриманої енергії при цьому переходить у тепло або повторно випромінюється у вигляді світла.

Науковці давно досліджують способи скоротити теплові втрати, зокрема шляхом зміни напівпровідникових матеріалів. Команда ICFO зосередилася на іншому обмеженні — так званих болцманівських втратах, пов’язаних зі світлом, яке випромінює сам фотоелемент.

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Тонкий срібний електрод

У статті, опублікованій у журналі Energy & Environmental Science, дослідники описали спосіб зменшити невідповідність між вузьким кутом поглинання сонячного світла та ширшим кутом випромінювання. Для експерименту вони використали органічний сонячний елемент, а не кремнієвий.

Його передній електрод з оксиду індію та олова замінили тонким срібним електродом і перетворили конструкцію на оптичний резонатор. Такий елемент пропускав сонячне світло, але менше випромінював світла під широкими кутами.

Теоретична межа ефективності, відома як межа Шоклі—Квайссера, становить 33,16%. За оцінкою ICFO, звуження кута випромінювання до параметрів, ближчих до кута поглинання сонячного світла, може наблизити ефективність фотоелементів до 43%. Нині споживчі сонячні панелі зазвичай мають ефективність 20–23%.

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