Дослідники Johns Hopkins виявили ранні зміни мозку при Альцгеймері — ScienceDaily

Дослідники Johns Hopkins University встановили, що дві ділянки мозку — енторинальна кора та мигдалеподібне тіло — можуть починати втрачати тканину раніше за гіпокамп, на який зазвичай звертають увагу під час пошуку ознак хвороби Альцгеймера. Такі зміни можуть бути помітними за 5–10 років до появи клінічних симптомів, повідомляє ScienceDaily.

Дві ділянки до гіпокампа

Науковці проаналізували сотні знімків магнітно-резонансної та позитронно-емісійної томографії з двох незалежних дослідницьких проєктів: Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative та Biomarkers of Cognitive Decline Among Normal Individuals. До вибірок увійшли люди без симптомів, учасники з когнітивними порушеннями, а також пацієнти, які згодом померли від хвороби.

В обох групах енторинальна кора та мигдалеподібне тіло, розташовані поблизу гіпокампа, демонстрували відносно більшу втрату тканини на ранніх стадіях захворювання. Енторинальна кора бере участь у відтворенні збережених спогадів, а мигдалеподібне тіло пов’язане з емоційною пам’яттю та обробкою емоційних переживань.

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Зв’язок із білком тау

Автори також виявили зв’язок між зменшенням об’єму сірої речовини та змінами, пов’язаними з білком тау. У нормі цей білок підтримує внутрішню структуру нервових клітин, однак за хвороби Альцгеймера він може аномально накопичуватися й утворювати клубки, що порушують роботу мозку.

Дані ПЕТ-візуалізації та цифрової патології показали, що ділянки атрофії сірої речовини перекривалися з зонами тау-змін. Дослідники припускають, що одночасне вимірювання втрати тканини в енторинальній корі та мигдалеподібному тілі згодом може поліпшити оцінку ризику когнітивного зниження. Водночас це ще не готовий клінічний тест: для його застосування потрібні додаткові дослідження молекулярних процесів навколо накопичення тау.

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