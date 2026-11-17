Дослідники клініки Mayo Clinic розробили підхід, за яким рівень білка p-tau217 у крові може допомогти оцінити ризик розвитку легких когнітивних порушень або деменції у когнітивно здорових людей упродовж наступних п’яти чи десяти років. Як повідомляє News-Medical, модель також враховує вік, стать і генетичний ризик, пов’язаний із хворобою Альцгеймера.

Дані двох досліджень

Автори проаналізували дані 1644 когнітивно здорових учасників Mayo Clinic Study of Aging та 534 учасників Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Вік учасників становив від 60 до 90 років. У них вимірювали рівень p-tau217 у крові, проводили генетичне тестування та неодноразово оцінювали когнітивні функції.

За даними дослідження, вищий рівень p-tau217 і старший вік були пов’язані з вищою імовірністю когнітивного зниження. Дані Mayo Clinic Study of Aging використали для оцінювання п’яти- та десятирічного ризику, а відомості Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative — для підтвердження зв’язку між високим рівнем біомаркера та більшим ризиком погіршення когнітивних функцій.

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Приклади оцінки ризику

Як приклад науковці навели 75-річну жінку без варіанта гена APOE ε4, який пов’язують із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера. За відносно низького рівня p-tau217 її оцінений п’ятирічний ризик легких когнітивних порушень становив 5%, а за вищого рівня — 16%. Оцінка десятирічного ризику в цьому прикладі зростала з 12% до 35%.

Вік також істотно впливав на розрахунки: за однакового високого рівня p-tau217 оцінений п’ятирічний ризик легких когнітивних порушень коливався від 6% у 65-річному віці до 37% у 85-річному. Дослідники зазначили, що такі оцінки потребують подальшої перевірки в більш різноманітних популяціях і з використанням інших тестів на p-tau217. Наразі тестування на біомаркери хвороби Альцгеймера не рекомендують людям без когнітивних симптомів.

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