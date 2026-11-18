Дослідники Університету Макгілла розробили та протестували підхід для створення персоналізованих генетичних терапій для дітей із рідкісними нейророзвитковими розладами, повідомляє News-Medical. Він поєднує генетичну діагностику, розроблення потенційного лікування та його лабораторне тестування в єдиний процес.

Від діагнозу до перевірки терапії

Підхід починається зі зразка крові пацієнта. З нього науковці створюють клітини мозку з тією самою генетичною мутацією, що й у дитини. Це дає змогу досліджувати конкретний розлад і перевіряти можливі методи лікування в лабораторії.

Провідна авторка роботи, аспірантка кафедри неврології та нейрохірургії Макгілла Джулія Макінтош, пояснила, що діагноз використовують для спрямування розробки генетичної терапії та формування прямішого шляху до лікування. За словами авторів, для багатьох дітей із рідкісними порушеннями реалістичного варіанта терапії немає, оскільки певні генетичні зміни можуть траплятися лише у кількох пацієнтів.

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Тестування РНК-терапії

Для демонстрації методу команда розробила й перевірила експериментальну РНК-терапію для дитини із синдромом Клефстри. Це рідкісний генетичний розлад, що може спричиняти затримки розвитку, інтелектуальні порушення та труднощі з мовленням і комунікацією.

Експериментальну терапію протестували лише на клітинах у лабораторії, тому перед випробуванням на людях необхідні подальші дослідження. Роботу виконали у співпраці з CHU Sainte-Justine, а дослідження опубліковано в журналі The American Journal of Human Genetics. Дослідження частково підтримала програма Макгілла DNA to RNA.

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