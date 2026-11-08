Дослідники MIT перепрограмували NK-клітини в організмі мишей — ScienceDaily

Дослідники Массачусетського технологічного інституту розробили спосіб перепрограмування природних клітин-кілерів (NK-клітин) безпосередньо в організмі. У дослідах на мишах ліпідні наночастинки з матричною РНК допомогли клітинам імунної системи розпізнавати та знищувати пухлинні або патологічні Т-клітини, повідомляє ScienceDaily.

Наночастинки доставляють інструкції NK-клітинам

Для CAR-T-терапій імунні клітини зазвичай вилучають у пацієнта, генетично змінюють у лабораторії, вирощують необхідну кількість і повертають до організму. Метод команди MIT передбачає введення ліпідних наночастинок, вкритих фрагментами антитіл. Вони допомагають доставляти матричну РНК до NK-клітин.

Матрична РНК містить інструкції для вироблення химерного антигенного рецептора — CAR. Такий рецептор може бути налаштований на розпізнавання певних білків, зокрема CD19 на B-клітинах або CD3 на Т-клітинах. Це перетворює NK-клітини на CAR-NK-клітини, здатні атакувати визначену мішень.

Результати випробувань на мишах

Після введення наночастинок дослідникам вдалося модифікувати приблизно 80% NK-клітин, на які було спрямовано технологію. У моделі агресивної меланоми повну ремісію зафіксували у трьох із п’яти мишей, що отримали наночастинки для націлювання NK-клітин на рак.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У гуманізованих мишей із Т-клітинною лімфомою після п’яти ін’єкцій наночастинок пухлини повністю зникли. За даними дослідників, результати були співставні з ефектом CAR-NK-клітин, отриманих традиційним способом поза організмом.

Потенційне застосування при автоімунних хворобах

Окремо метод протестували на моделі автоімунного гепатиту, за якого патологічні Т-клітини атакують клітини печінки. Одна ін’єкція наночастинок усунула автореактивні Т-клітини, після чого ушкоджена тканина печінки мишей відновилася.

Роботу опублікували в журналі Nature Biotechnology. Автори вважають, що підхід у майбутньому може спростити виробництво клітинних терапій, однак безпеку та ефективність технології для людей ще потрібно перевірити. Наразі жодна CAR-NK-терапія не має схвалення Управління з контролю за продуктами й ліками США.

Читай нас у