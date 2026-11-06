Дослідники MIT створили нові ґратки наночастинок завдяки гнучким лігандам — ScienceAlert

Дослідники під керівництвом команди Массачусетського технологічного інституту створили раніше не спостережувані впорядковані кристалічні структури з наночастинок. Для цього вони застосували гнучкі молекули-з’єднувачі, або ліганди, замість жорстких лігандів, які протягом приблизно двох десятиліть вважали основою для такого складання. Про результати роботи, опублікованої в Nature Materials, повідомляє ScienceAlert.

Гнучкі з’єднувачі

У дослідах використали золоті наночастинки з лігандами на основі PEG — поширеного гнучкого полімеру. Кінці полімерних ланцюгів мали позитивний або негативний заряд, що допомагав частинкам з’єднуватися. Паралельно науковці провели комп’ютерне моделювання процесу.

Коли наночастинки контактували, гнучкі ліганди збиралися в місцях дотику. Це обмежувало кількість можливих зв’язків між окремими частинками, оскільки кількість полімерних ланцюгів у зоні контакту обмежена. Такий підхід, за висновком дослідників, дав змогу контролювати число зв’язків та напрямки їхнього формування.

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Керування структурою

Матеріали з наночастинок уже використовують у різних сферах, однак їх може бути складно масштабувати: за замовчуванням частинки щільно упаковуються, а структуру потрібно ретельно пристосовувати до конкретного призначення. У новому підході параметри з’єднань можна значною мірою змінювати, варіюючи розмір наночастинок і довжину лігандних ланцюгів.

Науковці встановили, що менші частинки утворювали менше зв’язків. За словами матеріалознавця Роба Макфарлейна, гнучкість полімеру визначає, скільки зв’язків матиме кожна частинка, і дає змогу створювати нові типи ґраток без попереднього проєктування точок з’єднання чи форми частинок.

Функціональні властивості одержаних матеріалів ще належить дослідити. Автори планують випробувати інші матеріали наночастинок і комбінації лігандів, а також перевірити матеріали в практичних умовах. На думку дослідників, підхід може бути корисним для розроблення високоефективних матеріалів у фотоніці, хімічному каталізі, медицині та сільському господарстві.

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