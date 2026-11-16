Дослідники не знайшли захисту важливих генів від випадкових мутацій — ScienceAlert

Біологи Університету Бата у Великій Британії не виявили доказів того, що важливі для організму гени мають нижчу частоту випадкових мутацій. Результати дослідження, опублікованого в журналі PLOS Biology, підтримують звичну для еволюційної біології модель, за якою спонтанні мутації виникають незалежно від важливості певної ділянки ДНК, повідомляє ScienceAlert.

Дані бактерій і дріжджів

Лоренс Герст і Софія Радріццані проаналізували накопичені дані про спонтанні мутації в бактерії Escherichia coli та пекарських дріжджах Saccharomyces cerevisiae. Ці мікроорганізми вирощували багато поколінь за умов мінімального зовнішнього тиску, щоб мутації могли накопичуватися.

Науковці визначили розташування приблизно 3 600 мутацій у геномі E. coli та 4 600 — у дріжджів. Вони також оцінили значення генів для виживання мікроорганізмів, зокрема чи може клітина існувати без певного гена та наскільки активно його використовує.

За висновком авторів, нижчої частоти мутацій не виявили ані в генах, що продукують велику кількість білків, ані в генах, важливих для життєздатності клітини, ані в тих, що зазнавали сильного природного добору впродовж еволюції.

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Структурні чинники

Водночас автори виявили, що на частоту мутацій можуть впливати структурні особливості геному. Наприклад, у дріжджів гени, які копіюються пізніше під час реплікації ДНК, мутували частіше.

Ідея про особливий захист важливих генів обговорюється в науці щонайменше з 1972 року. У 2022 році інша група дослідників повідомила про меншу частоту мутацій у важливих ділянках геному рослини Arabidopsis thaliana. Герст та його колеги у 2023 році повторно проаналізували ці дані й заявили про помилки в секвенуванні ДНК. Автори роботи 2022 року визнали, що не врахували деякі джерела помилок, але наполягали, що це не скасовує їхніх основних висновків.

Ефект природного добору

Герст припустив, що враження про рідші мутації у важливих генах може виникати через відбір: організми зі шкідливими змінами в таких генах частіше не виживають. Тому частина таких мутацій зникає до того, як їх можуть зафіксувати дослідники.

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