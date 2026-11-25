Дослідники Федерації американських науковців оцінили ймовірний ядерний арсенал Ізраїлю у 90 боєголовок. Як повідомляє Jerusalem Post, ця оцінка, опублікована 10 листопада в Bulletin of the Atomic Scientists, не змінилася порівняно з попереднім підрахунком організації у 2021 році.

Автори дослідження Ганс М. Крістенсен і Маккензі Найт-Бойл також вказали на ознаки подальших інвестицій у ядерну інфраструктуру країни. Ізраїль офіційно ніколи не підтверджував і не заперечував наявності ядерної зброї, дотримуючись багаторічної політики так званої ядерної неоднозначності.

Будівництво біля Дімони

Дослідники розглянули останні зміни в Негевському ядерному дослідницькому центрі поблизу міста Дімона. За останні роки там повідомляли про значні будівельні роботи, однак їхнє призначення не підтверджене. Автори застерегли від остаточних висновків на основі доступних комерційних супутникових знімків.

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру у своїй щорічній оцінці за 2026 рік також відніс Ізраїль до дев'яти держав світу, які мають ядерну зброю. Ізраїль не приєднався до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Заклики до більшої прозорості у США

У травні 30 демократів у Конгресі США на чолі з представником Техасу Хоакіном Кастро надіслали листа державному секретарю США Марко Рубіо. Законодавці закликали до більшої прозорості щодо ймовірної ізраїльської ядерної програми.

Вони заявили, що Конгресу потрібне повніше розуміння ядерного балансу на Близькому Сході після війни США та Ізраїлю проти Ірану. Також члени Конгресу поставили питання, чи може Вашингтон послідовно провадити регіональну політику нерозповсюдження, зберігаючи тривале мовчання щодо можливостей Ізраїлю.

За даними розсекречених документів, які вивчав National Security Archive, підхід США пов'язують із домовленістю 1969 року між президентом Річардом Ніксоном і прем'єр-міністеркою Ізраїлю Голдою Меїр. Наступні адміністрації США публічно не оскаржували ізраїльську ядерну політику за умови збереження неоднозначності. Офіційна позиція Ізраїлю полягає в тому, що країна не буде першою, хто запровадить ядерну зброю на Близькому Сході.

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