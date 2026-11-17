У США дослідники оцінили, що нейропатологічні ознаки хронічної травматичної енцефалопатії (CTE) були у 74,5% померлих колишніх гравців Національної футбольної ліги (НФЛ). Такий показник отримали після статистичного коригування можливої похибки, пов’язаної з тим, що мозок частіше передавали на дослідження родини спортсменів із когнітивними симптомами. Про дослідження в журналі JAMA Network Open повідомляє News-Medical.

Дані про понад 2,3 тисячі гравців

Автори роботи зіставили дані банку мозку UNITE при Бостонському університеті із записами Національного індексу смертності США. До вибірки увійшли 2362 чоловіки, які зіграли щонайменше один матч регулярного сезону або плей-оф НФЛ і померли між січнем 2008-го та груднем 2023 року. Мозок для дослідження передали 396 осіб, ще 1966 не були донорами.

CTE — прогресивне нейродегенеративне захворювання, яке пов’язують із повторними ударами по голові, зокрема в контактних видах спорту. Остаточно встановити цей діагноз можна лише після смерті під час дослідження тканин мозку. Саме тому оцінити поширеність патології серед усіх колишніх спортсменів складно: донори та недонори можуть істотно відрізнятися за станом здоров’я й іншими характеристиками.

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Коригування похибки вибірки

Дослідники використали інформацію про пов’язані з деменцією причини смерті та оцінили ймовірність донорства мозку для спортсменів із вираженими когнітивними симптомами. За їхніми розрахунками, такі колишні гравці приблизно у п’ять разів частіше ставали донорами, ніж ті, хто не мав явних симптомів.

Серед донорів частка осіб із CTE становила 93,5%, але після коригування вибірки оцінка для всієї дослідженої групи знизилася до 74,5%. Автори також оцінили, що 27,2% померлих колишніх гравців мали деменцію протягом життя. У восьми додаткових варіантах розрахунку частка CTE коливалася від 70,3% до 86,1%; за найбільш консервативного підходу вона становила 63,7%.

Науковці застерегли, що для недонорів когнітивні симптоми визначали непрямо — за даними свідоцтв про смерть та розрахунковими показниками легких когнітивних порушень. Дослідження охоплювало лише померлих гравців НФЛ, тому його результати не можна автоматично поширювати на живих спортсменів або тих, хто грав у футбол на нижчих рівнях.

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