Дослідники показали просторово-часове обмеження для електронів — ScienceDaily

Міжнародна група дослідників експериментально продемонструвала фундаментальне обмеження точності, з якою можна одночасно визначати розташування електрона та час його руху. У роботі брали участь групи Регенсбурзького центру надшвидкої наноскопії та Інституту Макса Планка в Гамбурзі, повідомляє ScienceDaily.

Електрони між металевим вістрям і сріблом

Для спостереження за квантовим рухом електронів дослідники створили лазерну систему з високою часовою роздільною здатністю. В експерименті точно синхронізовані лазерні імпульси спрямовували електрони від надгострого металевого вістря до срібної поверхні на відстань у кілька атомних діаметрів. Рух реєстрували за електричним струмом, а час перенесення визначали за допомогою двох світлових імпульсів із контрольованим інтервалом.

Електрони долали енергетичний бар’єр завдяки квантовому тунелюванню: у цьому процесі вони поводяться як квантові хвилі, а не як звичайні частинки. Вимірювання показали рух на аттосекундних часових масштабах. Аттосекунда дорівнює одній мільярдній мільярдної частки секунди.

Затримка та просторова ціна точності

Квантові моделювання, виконані командою під керівництвом Анхеля Рубіо, відтворили результати експерименту. Вони також показали, що електрони реагували на світлове поле із затримкою приблизно 500 аттосекунд.

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Науковці встановили: що точніше вони намагаються визначити час руху електрона, то більше енергії потрібно надати системі. Унаслідок цього хвильовий пакет електрона, який описує його просторове поширення в квантовій механіці, розтягується в просторі. Щоб перевірити цей зв’язок, дослідники помістили на поверхню один атом, який обмежував хвильові пакети перед надходженням лазерних імпульсів.

Можливі застосування

Автори роботи вважають, що контрольовані електронні хвильові пакети надалі можуть допомогти запускати хімічні реакції та спостерігати зміни хімічних зв’язків. За даними дослідників, концентрація одного електрона в надмалому просторі й за надкороткий проміжок часу може створювати локальну пікову густину струму до 1 трильйона амперів на квадратний сантиметр.

Науковці також розглядають результати як основу для майбутніх електронних пристроїв і систем квантової обробки інформації, що працюватимуть ближче до фундаментальної межі швидкості руху електронів. Можливість створення електроніки, яка буде у сотні тисяч разів швидшою за сучасну CMOS-технологію, автори називають довгостроковою метою, а не результатом нинішнього експерименту.

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