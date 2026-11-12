Дослідники пов’язали фруктозу з поширенням раку яєчників — ScienceDaily

Дослідники Wistar Institute встановили, що клітини раку яєчників, які виживають після хіміотерапії, здатні виділяти фруктозу. У доклінічних експериментах цей цукор діяв як сигнал для сусідніх пухлинних клітин, послаблюючи їхні зв’язки та потенційно полегшуючи поширення. Результати роботи, опублікованої в журналі Nature Aging, наводить ScienceDaily.

Сигнал від клітин після хіміотерапії

Більшість пацієнток із раком яєчників отримують хіміотерапію препаратами платини, які пошкоджують ДНК ракових клітин і перешкоджають їхньому розмноженню. Водночас частина клітин може виживати після лікування, навіть якщо вже не ділиться. За даними дослідників, такі клітини залишаються біологічно активними та виділяють речовини, що впливають на оточення пухлини.

Науковці окремо дослідили клітини, які пережили лікування, і речовини, що вони виділили. У доклінічній моделі саме ці речовини, без присутності самих клітин, суттєво посилювали поширення раку. Подальший аналіз вказав на фруктозу — природний цукор, що міститься у фруктах, меді, столовому цукрі та кукурудзяному сиропі з високим вмістом фруктози.

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Вплив на синтез холестерину

Експерименти, зокрема із застосуванням CRISPR-скринінгу, показали, що фруктоза пригнічує вироблення холестерину в сусідніх ракових клітинах. Холестерин є важливою складовою клітинних мембран і допомагає підтримувати зв’язки між клітинами. Коли його синтез зменшується, такі зв’язки слабшають, а клітинам стає легше відокремлюватися одна від одної.

У доклінічних дослідах високий рівень споживання фруктози, порівнюваний зі споживанням солодких напоїв, також сприяв появі сигналів, пов’язаних із поширенням раку, навіть без хіміотерапії. Водночас автори наголошують: дослідження не доводить, що споживання цукру спричиняє метастазування у людей, а вплив скорочення фруктози на результати лікування пацієнток поки не перевіряли.

Запитання щодо статинів

Команда також перевірила дію статинів — препаратів, які знижують вироблення холестерину. У дослідах ці ліки самі по собі могли послаблювати зв’язки між клітинами раку яєчників. Науковці вивчають, чи здатне це впливати на ефективність хіміотерапії в окремих ситуаціях. Результатів досліджень за участю пацієнтів наразі немає, тому автори окремо застерегли, що ці дані не є підставою припиняти прийом призначених статинів.

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