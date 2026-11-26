Дослідники з Інституту фундаментальних наук і KAIST пов’язали сенсорну гіперчутливість у мишачій моделі розладу, асоційованого з аутизмом, із надмірною активністю нейронів передньої поясної кори. Як повідомляє News-Medical, вибіркове пригнічення окремих нейронів цієї ділянки нормалізувало частину аномальних сенсорних реакцій тварин.

Модель синдрому ADNP

Науковці вивчали білок ADNP, який бере участь у розвитку мозку та регуляції експресії генів. Мутації гена ADNP спричиняють рідкісний нейророзвитковий синдром ADNP, пов’язаний з аутизмом і підвищеною чутливістю до дотику та болю.

У дослідженні використали мишей, у яких була відсутня одна з двох функціональних копій гена Adnp. Такі тварини сильніше за контрольних мишей реагували на механічні подразники, тепло та електричні удари. Водночас видалення гена у спинному мозку й периферичних тканинах без впливу на передній мозок не спричиняло таких самих порушень, що свідчить про важливу роль мозкових ланцюгів у гіперчутливості.

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Роль передньої поясної кори

За допомогою картування активності нейронів і функціональної МРТ надвисокого поля команда виявила підвищену активність у кількох ділянках мозку, найбільш помітну — у передній поясній корі. Ця ділянка бере участь в обробці емоційного складника болю. Збуджувальні нейрони в окремих її шарах легше активувалися та мали змінену взаємодію із сусідніми клітинами.

Широке пригнічення збуджувальних нейронів передньої поясної кори зменшило гіперчутливість мишей до дотику й тепла, але водночас посилило завмирання під час електричних ударів. Натомість вибіркове пригнічення нейронів, які раніше активувалися ударами, нормалізувало реакції на механічні стимули та нагрівання лапи й зменшило частину захисних реакцій.

Дослідники також зафіксували зміни у шляхах, пов’язаних із синапсами та іонними каналами, які забезпечують зв’язок і електричну сигналізацію між нейронами. Роботу опублікували онлайн 25 листопада 2026 року в журналі Molecular Psychiatry.

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