Дослідники пов’язали остеоартрит у людей зі змінами хрящів — Jerusalem Post

В Ізраїлі дослідники Інституту Вейцмана в Реховоті спільно з фахівцями Кіотського університету в Японії припустили, що еволюційні зміни в регуляції генів людського скелета могли зробити суглоби менш здатними поглинати навантаження. На думку науковців, це може пояснювати більшу схильність людей до остеоартриту, дегенерації міжхребцевих дисків і гриж дисків порівняно з іншими людиноподібними мавпами, повідомляє Jerusalem Post.

Менше молекул у хрящах

Результати роботи групи під керівництвом доцента Давіда Гохмана опублікували в журналі Nature. Стаття має назву «The gene-regulatory evolution of the human skeleton». Дослідники вивчали глікозаміноглікани — молекули, які разом із утримуваною водою становлять значну частину хряща та утворюють пружну гелеподібну структуру, що працює як амортизатор.

Команда виявила знижений вміст глікозаміногліканів у всіх восьми досліджених суглобах, серед яких були кульшові, ліктьові, плечові, променезап’ясткові та суглоби пальців. За словами Гохмана, відмінності зафіксували і в наймолодших зразках віком 20–30 років, тож вони, імовірно, існують від народження. Людський хрящ тонший, але водночас стабільний і міцний.

Аналіз мутацій і гібридних клітин

Науковці проаналізували близько пів мільйона однонуклеотидних відмінностей між ДНК людини та шимпанзе. Вони зосередилися приблизно на 3% мутацій, які впливали на активність генів під час розвитку скелета. Японська частина команди виявила 15 077 регуляторних елементів зі специфічною для людини активністю; кількасот із них були пов’язані зі шляхом глікозаміногліканів.

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Для дослідження застосували масово-паралельний репортерний аналіз, а також гібридні людсько-шимпанзячі та людсько-горилячі стовбурові клітини. Такий підхід дав змогу порівнювати роботу геномів людини й інших людиноподібних мавп в однакових клітинних умовах після перетворення стовбурових клітин на клітини скелета.

Можливий еволюційний компроміс

Дослідники припускають, що нижчий рівень глікозаміногліканів міг сприяти формуванню легшого та стрункішого людського скелета й підвищити ефективність тривалого бігу. Водночас ці молекули містяться також у нервовій системі, де стабілізують зв’язки між нейронами. Нижчий їхній рівень, за гіпотезою авторів, міг довше зберігати пластичність людського мозку.

Гохман зазначив, що результати потенційно можуть бути корисними для лікування: ортопеди вже застосовують ін’єкції глікозаміногліканів, хоча до використання відкриття для генної терапії, за його словами, ще далеко.

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