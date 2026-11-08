Дослідники пов’язали щохвилинні просідання частоти з UPS — TechCrunch

Дослідники Forschungszentrum Jülich у Німеччині встановили, що регулярні просідання частоти в електромережах різних країн можуть бути пов’язані із синхронними перевірками рівня заряду систем безперебійного живлення (UPS) і стаціонарних батарей. Такі незначні відхилення фіксувалися кожні 60 секунд у Європі, Австралії, США та Малайзії, повідомляє TechCrunch.

Пошук джерела коливань

Над розгадкою явища працювала команда науковця Дірка Вітгаута після звернення найбільшого німецького оператора системи передачі Tennet Germany. Спочатку дослідники перевіряли версію про вплив гідроелектростанцій: вібрації турбін за певних умов можуть викликати резонансні коливання. Моделювання показало можливість резонансу з піком раз на хвилину, однак не пояснило, чому сигнал повторювався настільки стабільно.

Команда встановила на кампусі Jülich понад 80 розумних приладів контролю якості електроенергії. Вони вимірювали частоту, напругу, струм і потужність кожні три секунди. На трансформаторі, підключеному до системи накопичення енергії, науковці виявили щохвилинні піки, аналогічні тим, які спостерігалися у великих електромережах.

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Синхронізація батарей

Як з’ясувала команда, багато стаціонарних акумуляторів — від UPS у дата-центрах до великих мережевих систем зберігання енергії — щохвилини перевіряють стан заряду. Оскільки такі пристрої підключені до інтернету, їхній час майже синхронізований. Окремо кожна перевірка практично непомітна для мережі, проте одночасна робота великої кількості пристроїв створює вимірюване збурення.

Додаткове підтвердження дослідники отримали з даних Ірландії, де дата-центри у 2022 році становили 18% навантаження на електромережу. Амплітуда щохвилинного падіння частоти в ірландській мережі зросла з 3 мілігерців у 2016 році до 12 мілігерців у 2021-му, а останнім часом окремі просідання перевищували 20 мілігерців.

Ірландська мережа з частотою 50 Гц розрахована на відхилення в межах плюс-мінус 200 мілігерців, хоча оператор прагне обмежувати їх 100 мілігерцами. Команда рекомендує виробникам UPS і мережевих батарей додати випадкові зміщення до графіка перевірок заряду. Періодичні коливання також виявили у деяких пристроях інтернету речей, зокрема розумній духовці та кластерах Raspberry Pi.

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