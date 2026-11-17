Дослідники Єльської школи медицини встановили, що окремі групи імунних клітин, присутні під час першого загострення запального артриту в пацієнтів, які отримують імунотерапію раку, ставали численнішими під час наступного. Це може свідчити, що імунна система використовує пам’ять про попередню запальну реакцію, повідомляє News-Medical.

Аналіз рідини із суглобів

Команда вивчала пацієнтів, які отримували інгібітори імунних контрольних точок — вид протиракової імунотерапії, що послаблює обмеження для Т-клітин і допомагає їм ефективніше атакувати пухлини. Водночас у деяких людей така імунна відповідь може спричиняти запалення здорових тканин, зокрема суглобів.

Науковці порівняли зразки суглобової рідини, взяті під час першого та повторного епізодів артриту. Для дослідження активності генів в окремих клітинах і відстеження груп Т-клітин, залучених до запалення, вони застосували одноклітинне секвенування, секвенування рецепторів Т-клітин і проточну цитометрію.

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Клітини та повторні загострення

Під час другого загострення зросла кількість CD4+ Т-клітин із високою експресією PD-1 і CXCL13, а також ефекторних CD8+ Т-клітин. Результати дослідження свідчать, що ці клітини можуть відігравати роль у запаленні суглобів і повторних епізодах артриту.

За словами асистент-професора медицини Сан Тека Кіма, приблизно 20–25% онкологічних пацієнтів після імунотерапії мають ревматологічні побічні явища. Повторні загострення можуть бути настільки тяжкими, що протиракову імунотерапію доводиться переривати.

Далі команда планує перевірити, чи можна виявляти визначені Т-клітини не лише в суглобах, а й у крові. Якщо масштабніші дослідження підтвердять, що ці клітини здатні сигналізувати про загострення до появи симптомів, аналіз крові може допомогти визначати пацієнтів із більшим ризиком рецидиву. Також науковці хочуть з’ясувати, чи відрізняються клітини, пов’язані із суглобовим запаленням, від тих, які допомагають організму боротися з раком.

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