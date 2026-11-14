Дослідники протестували суміш клітковини для СРК без посилення симптомів — ScienceDaily

Дослідники протестували спеціальну суміш харчових волокон для людей із синдромом подразненого кишечника (СРК). За даними ScienceDaily, добавка ur gut® поліпшила здоров’я кишківника, не посилюючи біль у животі, здуття, діарею або закреп.

Склад добавки

Суміш містить резистентний крохмаль і лушпиння псиліуму. На думку науковців, псиліум може уповільнювати розщеплення резистентного крохмалю кишковими бактеріями. Це дає змогу більшій кількості крохмалю потрапляти в глибші відділи товстої кишки до початку ферментації та може сприяти утворенню сполук, корисних для кишківника.

Ферментовані харчові волокна можуть спричиняти труднощі для людей із СРК, оскільки бактеріальна ферментація здатна збільшувати утворення газів і дискомфорт. Учасники дослідження дотримувалися дієти з низьким вмістом FODMAP — певних вуглеводів, які легко ферментуються кишковими бактеріями. Така дієта може полегшувати симптоми, однак водночас обмеження цих продуктів здатне зменшувати кількість корисних бактерій та надходження клітковини.

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Зміни мікробіоти

Під час втручання дослідники зафіксували суттєві зміни у складі кишкової мікробіоти за відносно короткий період. Учасники також повідомили про зниження тривожності, пов’язаної зі станом кишківника. Автори зазначили, що для встановлення ширших наслідків цих змін потрібні подальші дослідження.

Результати опублікували в журналі European Journal of Nutrition. Дослідження мало рандомізований, подвійний сліпий контрольований дизайн і стосувалося пацієнтів із СРК, які дотримувалися низько-FODMAP дієти.

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