Дослідники Rutgers Health виявили N-MNA для відновлення кишківника — News-Medical

Дослідники Rutgers Health виявили молекулу, яку виробляють деякі кишкові бактерії та яка в експериментах сприяла швидшому відновленню пошкодженої кишкової оболонки. Молекулу назвали (амід-)N-метилнікотинамідом, або N-MNA. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, повідомляє News-Medical.

Як діє N-MNA

За даними науковців, N-MNA є попередником нікотинамідаденіндинуклеотиду — коензиму NAD. Рівень NAD знижується з віком, а сам коензим не може безпосередньо проникати в клітини. Досліди показали, що N-MNA може перетворюватися на NAD та стимулювати регенерацію стовбурових клітин, прискорюючи відновлення пошкодженої кишкової оболонки.

Перший автор роботи Цзянмен Хань відстежив N-MNA в клітинах товстої кишки людини: за 24 години молекула забезпечила близько 22% їхнього NAD. Її перетворення на NAD також зафіксували в людських нейронах, клітинах печінки й нирок, а також в організмах і головах плодових мух, яким вводили цю речовину.

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Результати дослідів і обмеження

У мишей із запаленим і пошкодженим товстим кишківником тварини без лікування втратили 20% маси тіла та загинули. Миші, яким вводили N-MNA, втратили 5% маси тіла й одужали. У плодових мух із пошкодженнями кишківника семиденна виживаність зросла з 43% до 78%.

Науковці також проаналізували зразки калу 54 пацієнтів із запальними захворюваннями кишківника та 20 здорових добровольців. У пацієнтів із нижчим рівнем N-MNA виявили вищі показники запалення в кишківнику. Водночас лікування N-MNA на пацієнтах не тестували, як і не перевіряли, чи підвищує рівень NAD у людей споживання пробіотичних штамів, здатних виробляти цю молекулу.

Команда Rutgers отримала п’ятирічний грант Національних інститутів здоров’я на 3,6 млн доларів для пошуку ферментів людини, які переробляють N-MNA. Університет також подав попередню патентну заявку щодо можливого застосування цієї молекули.

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