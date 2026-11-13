Дослідники Стенфорда пов’язали дискалькулію з труднощами зміни стратегій — ScienceDaily

Дослідники Стенфордського університету виявили, що діти з дискалькулією розвитку повільніше змінюють стратегії розв’язання математичних задач і гірше пристосовуються до зміни їхньої складності. У дослідженні взяли участь 68 дітей віком від 8 до 10 років, повідомляє ScienceDaily.

Вибір способу розв’язання

Науковці оцінювали, як учасники підходили до математичних завдань, наскільки ефективно застосовували різні способи обчислень і як ці показники співвідносилися з активністю мозку. Для розв’язання задачі дитині потрібно не лише знати числа або пам’ятати арифметичні факти, а й обрати відповідний метод.

Наприклад, можна порахувати окремі числа або скористатися знайомим математичним співвідношенням. Діти з дискалькулією розвитку загалом менш ефективно застосовували різні стратегії, довше переходили від одного підходу до іншого та слабше реагували на зміну складності завдань. Вони також не показали такого самого поліпшення у виборі доцільніших стратегій із часом, як інші учасники.

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Відмінності мозкової активності

Дослідники виявили відмінні патерни активності в певній мозковій системі у дітей із дискалькулією розвитку та учасників, які краще обирали й застосовували математичні стратегії. За результатами дослідження, ці нейронні патерни могли передбачати, наскільки ефективно діти рахували та перемикалися між способами розв’язання задач.

Автори звернули увагу на можливу роль виконавчих функцій, зокрема уваги, пам’яті та когнітивної гнучкості. Вони допомагають зосереджуватися на завданні, утримувати потрібні деталі в пам’яті та змінювати план, коли попередній спосіб не працює. Водночас виявлені зв’язки не доводять, що відмінності мозкової активності безпосередньо спричиняють дискалькулію. Результати опубліковано в журналі JNeurosci.

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