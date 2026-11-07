Дослідники створили метод навчання ШІ без даних від людей — Jerusalem Post

Дослідники Тель-Авівського університету в Ізраїлі та Стенфордського університету розробили метод навчання штучного інтелекту, за якого моделі можуть тренувати одна одну без використання створеного людьми контенту чи зовнішніх наборів даних. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на заяву Тель-Авівського університету.

Дві моделі створювали завдання одна для одної

У межах експерименту вчені використали дві моделі ШІ. Одна з них генерувала послідовності символів, тоді як інша мала передбачити наступний символ. Для цього системі не були потрібні тексти, фотографії або інші зовнішні джерела: навчальні матеріали створювалися всередині самого процесу.

У міру виконання вправ модель, що генерувала послідовності, ускладнювала завдання, які могли покращити результати другої моделі. Та, своєю чергою, розвивала здатність прогнозувати наступні елементи, розв'язуючи ці завдання. Результати дослідження оприлюднили на науковій платформі arXiv.

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Перевірка на текстах, зображеннях і коді

Щоб перевірити, чи можна застосувати набуті навички поза штучним середовищем, дослідники протестували модель на письмовій мові, зображеннях, аудіо, музиці, програмному коді та послідовностях ДНК. За результатами експериментів точність прогнозування зростала, коли для навчання виділяли більше обчислювальних ресурсів.

Водночас дослідники наголосили на відмінності між розпізнаванням закономірностей і здобуттям знань про реальний світ. Моделі можуть розвивати навички прогнозування без зовнішніх даних, однак для отримання фактичної інформації про реальні предмети та явища їм усе одно потрібен доступ до відповідних даних.

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