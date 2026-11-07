Дослідники Каліфорнійського університету в Санта-Крузі встановили, що псилоцибін у мишей швидко змінює структуру зв’язків між нервовими клітинами. Речовина стимулювала утворення нових дендритних шипиків — виростів нейронів, що беруть участь у формуванні синапсів, — а також прискорювала їхнє дозрівання. Про результати роботи, опублікованої в Nature Neuroscience, повідомляє ScienceDaily.

Нові та старі зв’язки

Науковці спостерігали за окремими нейронними зв’язками у живих мишей протягом кількох тижнів за допомогою двофотонної мікроскопії. Уже через 24 години після введення псилоцибіну вони зафіксували суттєве збільшення кількості нових дендритних шипиків. Значна частина цих структур швидко перетворювалася на зріліші й стабільніші форми, здатні підтримувати стійкішу комунікацію між клітинами.

Водночас дія речовини не зводилася до простого збільшення числа синапсів. У здорових мишей протягом наступних трьох тижнів кількість зв’язків поступово поверталася ближче до початкового рівня, зокрема через усунення частини контактів, що існували до введення речовини. Це, на думку авторів, вказує на реорганізацію нейронних мереж.

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Відмінна реакція після хронічного стресу

У мишей, яких піддавали моделі непередбачуваного легкого хронічного стресу, ефект був іншим. Псилоцибін викликав у них сильніше утворення нових дендритних шипиків і водночас перешкоджав підвищеній втраті зв’язків, пов’язаній зі стресом. Автори зазначають, що реакція на речовину залежить від попереднього стану мозку.

Окремий механізм структурних змін

Команда також дослідила роль серотонінових рецепторів 5-HT2A у пірамідних нейронах п’ятого шару кори головного мозку. У генетично модифікованих мишей відновлення цих рецепторів лише в таких нейронах було достатнім, щоб псилоцибін стимулював появу та стабілізацію нових синапсів. Однак тварини не демонстрували характерного для досліджень психоделіків у гризунів посмикування головою.

У зворотному експерименті видалення рецепторів із цих нейронів припиняло структурну дію псилоцибіну на синапси, хоча посмикування головою зберігалося. Дослідники наголошують, що цей поведінковий показник не доводить наявності галюцинацій у мишей, але результати свідчать про різні клітинні механізми двох ефектів. Експерименти проводили на мишах, тому необхідні подальші дослідження, щоб з’ясувати, чи діють такі самі механізми у людей.

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