Дослідники Університету Кобе розробили покриття без пігментів, яке може створювати насичені кольори та глянцеву поверхню, подібну до автомобільної фарби. Технологія базується на структурному забарвленні — оптичному ефекті, за якого колір виникає завдяки мікроскопічній будові матеріалу, а не барвникам, повідомляє ScienceDaily.

Звичайні фарби потребують відносно товстих шарів пігментів, що додають ваги та можуть втрачати яскравість із часом. Структурне забарвлення, подібне до того, що спостерігають у пір’ї павича, дає змогу уникнути вицвітання, пов’язаного з дією світла на органічні пігменти. Водночас традиційні способи його створення потребують дуже точного розташування мікроструктур, часто змінюють відтінок залежно від кута огляду та погано сумісні із захисними шарами.

Кремнієві наносфери для сталого кольору

Команда матеріалознавця Хіроші Суґімото використала крихітні кремнієві сфери, здатні створювати однаковий колір за різних кутів огляду. Раніше технологію адаптували для струменевого друку, однак поверхня таких покриттів не мала блиску через розсіювання відбитого світла в різних напрямках.

Щоб розв’язати цю проблему, науковці помістили наносфери в оболонки з діоксиду кремнію. Це захищає частинки та допомагає контролювати відстань між ними, сприяючи їхньому впорядкованому розміщенню. Рівномірніша структура зменшує розсіювання світла й забезпечує глянцевий вигляд.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Small Structures, автори продемонстрували можливість створювати та регулювати блиск структурних покриттів на великих тривимірних поверхнях. Нанесення захисного шару, за їхніми даними, мало незначний вплив на отриманий колір.

Можливе зменшення ваги покриттів

Для досягнення яскравого непрозорого кольору достатньо одного шару кремнієвих наносфер. Дослідники зазначають, що звичайні покриття широкофюзеляжного пасажирського літака додають кількасот кілограмів ваги, тоді як кольоровий шар на основі нової технології теоретично міг би важити лише кількасот грамів.

Кремній є нетоксичним матеріалом і може надходити з напівпровідникової промисловості, а діоксид кремнію належить до найпоширеніших речовин у земній корі. Суґімото допомагає заснувати компанію для нарощування виробництва та виходу технології на промислові ринки. Процес сумісний із розпиленням, щілинним нанесенням і рулонним обробленням. У майбутньому дослідники розглядають покриття з додатковими оптичними функціями, зокрема для сенсорики, фотокаталізу та керування енергією.

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