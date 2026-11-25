Дослідники Університету Південної Каліфорнії розробили систему штучного інтелекту для швидшого оцінювання обструктивного апное сну. Модель аналізує 10-хвилинні фрагменти записів фізіологічних сигналів, щоб визначити наявність порушення та оцінити його тяжкість, повідомляє News-Medical.

Аналіз взаємодії сигналів

Підхід назвали Long-Range Interdependencies Aware analysis, або LRIA. Він досліджує, як із часом взаємодіють дихальні та серцево-судинні сигнали. Для цього система враховує взаємозв’язки між потоком повітря, рівнем кисню в крові, частотою серцевих скорочень і дихальними зусиллями.

Алгоритм перетворює такі дані на компактні матриці взаємозв’язків, після чого модель глибинного навчання класифікує стан як норму, легкий, помірний або тяжкий ступінь апное. Дослідники встановили, що ці представлення сигналів стабілізуються приблизно після 10 хвилин запису.

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Перевірка на понад 35 тисячах учасників

Модель, описану в журналі Nature Communications, перевірили на п’яти когортах із загальною кількістю понад 35 тисяч учасників. До них увійшли дані досліджень Sleep Heart Health Study, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, Osteoporotic Fractures in Men Sleep Study, набір даних Massachusetts General Hospital і клінічна когорта із західної Румунії.

Під час двійкового виявлення апное LRIA показала значення AUROC від 0,918 до 0,947 у чотирьох наборах даних. За даними дослідників, її результати були на 8–18% кращими за моделі, з якими її порівнювали.

Потрібні подальші дослідження

Стандартним методом діагностики обструктивного апное сну залишається нічна полісомнографія, що фіксує дихання, насичення крові киснем, серцеву активність та інші показники. Автори зазначають, що їхня технологія не має замінити лікарське рішення чи чинний діагностичний стандарт. Висновки базуються на ретроспективному аналізі вже зібраних записів, тому для перевірки застосування системи в реальній клінічній практиці потрібні проспективні дослідження.

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