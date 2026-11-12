Дослідники Університету Женеви змоделювали візерунки волосяних фолікулів — ScienceDaily

Дослідники Женевського університету розробили математичну модель, яка відтворила формування візерунків волосяних фолікулів у лабораторних і голчастих мишей. Робота вказує, що складні геометричні структури шкіри можуть виникати внаслідок локальної взаємодії клітин із хімічними сигналами, повідомляє ScienceDaily. Результати опублікували в журналі PNAS.

Клітини реагують на хімічний сигнал

Команда під керівництвом старшої викладачки Афанасії Цзіки та професора Мішеля Мілінковича з факультету природничих наук UNIGE досліджувала хемотаксис — рух клітин у відповідь на різницю концентрацій хімічних речовин. Такий механізм, зокрема, допомагає білим кров'яним клітинам рухатися до ділянок запалення.

У моделі науковці простежили взаємодію рухомих клітин дерми з хімічним сигналом епідермісу, що приваблює клітини. Вони також змоделювали ріст ембріональної шкіри. Це дозволило відтворити поступову появу плакод — ранніх структур, з яких починається формування волосся, пір'я та більшості типів луски.

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Альтернатива поширеній моделі

Для лабораторних мишей основним поясненням розміщення фолікулів вважали модель розширення-індукції. Згідно з нею, нова плакода виділяє хімічну речовину, яка перешкоджає розвитку інших плакод поблизу. У міру росту шкіри окремі ділянки віддаляються від цього впливу, що створює простір для нових структур.

Нова модель відтворила у мишей ту саму послідовність формування фолікулів, яку раніше пояснювали цією теорією. Далі дослідники застосували підхід до голчастої миші Acomys dimidiatus, у якої фолікули розташовуються особливо регулярно та мають виражене напрямлене вирівнювання.

Параметри моделі адаптували за тривимірними зображеннями ембріональної шкіри цього виду, врахувавши її біохімічні властивості та особливості росту тканин. Симуляція також відтворила впорядкований малюнок фолікулів голчастої миші. Автори роботи дійшли висновку, що відмінності між видами можуть виникати за спільного механізму самоорганізації — через зміни у взаємодії клітин, хімічних властивостях і рості шкіри.

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